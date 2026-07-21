Per la seconda maglia del Milan testimonial d'eccezione: la veste Pippo Inzaghi. Il motivo
A dare volto e voce alla campagna della seconda maglia del Milan è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. Nella sua carriera rossonera ha incarnato la mentalità che il Club porta con sé da sempre: la preparazione ossessiva, la fame di vittoria, la capacità di trasformare ogni sconfitta in una ripartenza. Il suo racconto, oggi, è la prova che quell'attitudine attraversa le epoche e le supera.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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