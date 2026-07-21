Modric-Milan, rinnovo atteso in settimana: le cifre del nuovo accordo
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Ogni riserva è stata sciolta: Luka Modric in settimana firmerà il rinnovo che lo legherà al Milan per almeno un'altra stagione
Luka Modric è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Croazia, la firma sul nuovo contratto annuale potrebbe arrivare già questa settimana dopo il confronto avuto dal centrocampista con la propria famiglia.
L'accordo dovrebbe prevedere uno stipendio da circa 3,5 milioni netti più bonus, in linea con quanto percepito nella passata stagione. L'aspetto economico, però, non sarebbe stato decisivo nella scelta di Luka Modric, che avrebbe infatti accettato di restare per il progetto rossonero e la volontà di mettersi ancora alla prova nonostante i 41 anni.
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