Romano: "Siamo al traguardo per Modric: è veramente legato al Milan"

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Luka Modric è molto vicino al rinnovo di contratto per un'altra stagione con il Milan: il croato è davvero legato ai colori rossoneri

Salvo clamorosi colpi di scena o rovesciamenti, Luka Modric sarà ancora un calciatore del Milan. Il fuoriclasse croato, nonostante la mancata qualificazione in Champions League e la rivoluzione societaria, ha avuto le garanzie che cercava sul nuovo progetto sportivo rossonero ed è entusiasta di continuare con una squadra a cui è realmente affezionato sin da quando era bambino. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha ribadito questi concetti nel suo ultimo video YouTube.

SIAMO AL TRAGUARDO PER MODRIC AL MILAN: È VERAMENTE LEGATO

L'aggiornamento di Fabrizio Romano sulla situazione Luka Modric-Milan: "Siamo veramente al traguardo per Modric: si aspetta l'ultima comunicazione formale del giocatore e dei suoi agenti al Milan per la firma. È vero che sono andati via Tare e Allegri ma Modric è veramente legato ai colori rossoneri e i segnali erano positivi già a giugno quando la situazione era difficile, immaginiamoci adesso con un Milan che ha intrapreso con entusiasmo questo percorso con Amorim, ha preso Gila e Ramos. Modric ha tutto l'entusiasmo e la voglia di continuare"