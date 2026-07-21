Romano: "Siamo al traguardo per Modric: è veramente legato al Milan"
Salvo clamorosi colpi di scena o rovesciamenti, Luka Modric sarà ancora un calciatore del Milan. Il fuoriclasse croato, nonostante la mancata qualificazione in Champions League e la rivoluzione societaria, ha avuto le garanzie che cercava sul nuovo progetto sportivo rossonero ed è entusiasta di continuare con una squadra a cui è realmente affezionato sin da quando era bambino. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha ribadito questi concetti nel suo ultimo video YouTube.
SIAMO AL TRAGUARDO PER MODRIC AL MILAN: È VERAMENTE LEGATO
L'aggiornamento di Fabrizio Romano sulla situazione Luka Modric-Milan: "Siamo veramente al traguardo per Modric: si aspetta l'ultima comunicazione formale del giocatore e dei suoi agenti al Milan per la firma. È vero che sono andati via Tare e Allegri ma Modric è veramente legato ai colori rossoneri e i segnali erano positivi già a giugno quando la situazione era difficile, immaginiamoci adesso con un Milan che ha intrapreso con entusiasmo questo percorso con Amorim, ha preso Gila e Ramos. Modric ha tutto l'entusiasmo e la voglia di continuare"
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