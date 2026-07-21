Oettle (CRO Milan): "Indossare la maglia bianca oggi significa portare addosso una storia che continua a scriversi"
Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato la pubblicazione delle foto della seconda maglia del Milan.
Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato la pubblicazione delle foto della seconda maglia del Milan: "Questa maglia racchiude in ogni suo elemento l'identità e la mentalità che il Club esprime da oltre un secolo. Il bianco è il colore con cui questa essenza si è mostrata al mondo per anni, e indossarlo oggi significa portare addosso una storia che continua a scriversi. Significa riconoscersi in un modo di essere che appartiene sia a chi ha vissuto le nostre notti più importanti, sia a chi le eredita".
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