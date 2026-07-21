Il Milan presenta la divisa away firmata Puma per la stagione 2026/27

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Con un bel video pubblicato sui propri canali social, il Milan ha presentato la divisa away della prossima stagione con un testimonial d'eccezione

Con un video pubblicato sui propri canali social, il Milan ha presentato l'away kit firmato Puma per la stagione 2026/27. La divisa, che dietro al colletto presenta la scritta "Dopo Istanbul c'è sempre Atene", è del bianco più classico con dettagli in oro, come la corona d'alloro che circonda lo stemma. Colletto e rifiniture sulle maniche sono invece rossonere.

A presentare la maglia con un monolgo un testimonial d'eccezione, Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo: "Alcune sconfitte bruciano più di altre, ma arrenderci non è mai stata un'opzione. Sotto le nostre maglie vive il fuoco di una passione innata. Trasforma ogni errore in lezione, ogni caduta in un nuovo inizio. Per chi ci credere davvero, oggi come allora, dopo Istanbu c'è sempre Atene".