Abbonamenti, domani (martedi 21) alle 17:00 parte la fase ‘cambio posto’: tutte le info
La campagna abbonamenti per la prossima stagione prosegue e la prima fase, quella della conferma dello stesso posto della stagione precedente, è terminata. Da domani, martedi 21, alle ore 17 partirà la seconda fase che riguarda esclusivamente i cambi posto ovvero quelli che vogliono confermare l'abbonamento sottoscritto al scorsa stagione ma in un settore o anello diverso.
FASE 2 - CAMBIO POSTO
Cambio posto 1: dal 21 luglio ore 17.00 al 23 luglio ore 10.00. Gli abbonati 2025/26 nei posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 impattati dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il proprio posto se disponibile oppure sceglierne uno alternativo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan