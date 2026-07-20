MN - Dunđerski: "Su Kostic non voglio fare paragoni"
Tra i volti nuovi che si stanno allenando a Milanello in questi primi giorni di stagione, c'è anche Andrej Kostic. Il centravanti montenegrino ieri ha giocato il primo tempo della sgambata in famiglia tra la prima squadra di Ruben Amorim e il Milan Futuro di mister Navarro. L'ex Partizan ha segnato anche un gol. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Ljubiša Dunđerski, ex calciatore serbo con un passato anche in Italia, che ha offerto il suo parere sul giovane classe 2007. Un estratto delle sue dichiarazioni.
KOSTIC, NON VOGLIO FARE PARAGONI
Il commento di Ljubiša Dunđerski sui termini di paragone con Andrej Kostic: “Difficile dire chi può ricordare Kostic. È un ragazzo giovane che è pericoloso in area, che ha un buon fisico, che non ha paura di tirare da ogni posizione in area. Per me può diventare grande per queste cose. Non voglio fare paragoni. Ogni giocatore deve trovare la sua personalità e diventare più bravo per sé”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan