Pellegatti sorride: “Temevo di perdere Maignan, Rabiot e Modric senza Allegri, ma forse mi sbagliavo”

Pellegatti sorride: “Temevo di perdere Maignan, Rabiot e Modric senza Allegri, ma forse mi sbagliavo”MilanNews.it
Ieri alle 23:00News
di Andrea La Manna
Carlo Pellegatti commenta la situazione di Rabiot, Maignan, Modric e Pulisic riguardo la prossima stagione.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione riguardo il futuro di Rabiot, Modric, Maignan e Pulisic. Queste le sue parole.

"Temevamo io per primo che con l'uscita di Massimiliano Allegri se ne potessero andare via i Rabiot, i Modric, lo stesso Maignan. Invece sembra che Amorim possa contare ancora su di loro e questa mi sembra una notizia importante. Per quello che riguarda Pulisic bisogna capire che cosa voglia fare, bisognerà parlare quando tornerà, capire se crede nel progetto, capire le sue condizioni fisiche e morali. Il New York Fc City, la squadra di New York lo prenderebbe subito".