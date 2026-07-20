Cafù: "L'Italia ha fatto bene a scegliere Maldini: ha il calcio nelle vene"
Paolo Maldini è tornato a essere operativo e lo ha fatto prendendo forse la sfida più difficile di tutte: far risorgere un movimento calcistico come quello italiano che è in declino da tempo, come dimostrano i tre Mondiali consecutivi saltati. Il capitano milanista è stato nominato direttore sportivo della Nazionale Italiana e con lui lavorerà anche l'amico ed ex compagno milanista Leonardo. Per commentare questa situazione la Gazzetta dello Sport ha intervistato un terzo ex rossonero, compagno anche lui di Maldini: Marcos Cafù.
CAFÙ: MALDINI HA IL CALCIO NELLE VENE, HANNO FATTO BENE A SCEGLIERLO
Il commento di Marcos Cafù sulla nomina di Paolo Maldini come dt dell'Italia: "Il momento dell'Italia non è bello? Quello del Brasile non è tanto meglio (ride, ndr). Il capitano Maldini spero che possa fare un bellissimo lavoro: è molto intelligente e ha voglia di fare bene, capisce di calcio e ha il calcio nelle vene. Hanno fatto molto bene a scegliere Maldini con Leonardo per fare l'organizzazione del calcio in Italia. La Nazionale italiana deve tornare a essere grande, forte e a competere con tutte le grandi. È brutto non vedere l'Italia ai Mondiali: speriamo che con Maldini e Leonardo possa tornare a essere forte"
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