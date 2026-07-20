Guidi scrive: "Genk non ha necessità di vendere Karetsas sotto i 40 milioni"

vedi letture

Milan su Karetsas: il Genk non scende dalla valutazione del calciatore al di sotto dei 40 milioni di euro

Il Milan ha messo gli occhi sul talento greco classe 2007 Konstantinos Karetsas. Fantasista del Genk, in Belgio, il calciatore è seguito dal club rossonero sin dai tempi rossoneri: ora però, con Ruben Amorim in panchina, la sensazione è che un giocatore delle sue caratteristiche possa essere valorizzato. Per riuscire a metterci le mani sopra il Milan deve battere una folta concorrenza e avvicinarsi alle condizioni imposte dei belgi. Marco Guidi giornalista della Gazzetta dello Sport, ha aggiornato in merito a questa trattativa.

MILAN, IL GENK NON SCENDE DAI 40 MILIONI PER KARETSAS

Milan, Marco Guidi illustra la situazione in merito a Konstantinos Karestas: "Il Genk ha appena rifiutato una proposta da 30 milioni di euro del Borussia Dortmund. Ricordate la partita col Braga? Nel dicembre 2025, il club belga, sentendo puzza di bruciato, ha fatto firmare il rinnovo a Karetsas. Mossa intelligente, perché con un contratto allungato fino al 30 giugno 2029, il potere negoziale del Genk è sicuramente maggiore. I belgi, insomma, per ora non hanno fretta e soprattutto non hanno necessità di scendere dalla valutazione di circa 40 milioni comunicata al Dortmund".