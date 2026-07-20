Mondiale, nel 2030 aumentano ancora le squadre: si passa da 48 a 64

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Il Mondiale 2030 sarà a 64 squadre e non più a 48.

La Coppa del Mondo che si è appena conclusa, vinta dalla Spagna di De La Fuente contro l'Argentina, è stata la prima della storia a 48 squadre e, come si suol dire, anche l'ultima. Alejandro Dominguez infatti, presidente della CONMEBOL, ha annunciato sul suo profilo X che l'edizione del 2030 sarà a 64 squadre. Queste le sue parole.

"Il prossimo è in casa! Nel 2030, la Coppa del Mondo arriva in Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con un torneo a 64 squadre"