Pasotto sul mercato del Milan: "Cambio di passo. Massima sinergia con l'allenatore"

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Marco Pasotto ha illustrato il "cambio di passo" del calciomercato del Milan in questa sessione estiva

Con un acquisto da circa 75 milioni, il centravanti portoghese Gonçalo Ramos, e uno da 30 milioni, il difensore spagnolo Mario Gila, il Milan ha già speso oltre 100 milioni sul calciomercato considerando anche tutti i vari bonus che dovranno attivarsi. Considerando che abbiamo appena scavallato la metà di luglio, si tratta di un dato davvero significativo, specialmente se rapportato al recente modus operandi di via Aldo Rossi. Ne ha parlato Marco Pasotto nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, CAMBIO DI PASSO SUL MERCATO

Marco Pasotto illustra il cambio totale di strategia del Milan sul calciomercato, voluto da Cardinale: "Massima sinergia con l'allenatore, individuazione dei profili su cui orientarsi, studio della fattibilità dell'operazione, valutazione sui rischi della concorrenza, mandato per chiudere l'operazione. Non sempre, ma funzionerà così nei casi in cui sarà possibile farlo. Cambio di passo".