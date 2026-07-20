Pasotto: "Per Cardinale l'azzeramento del management è stato il primo vero giorno al comando del Diavolo"

vedi letture

Il primo vero giorno da proprietario del Milan, per Gerry Cardinale, è stato quello del licenziamento in tronco di Allegri, Furlani, Tare e Moncada

La nuova stagione del Milan è cominciata sostanzialmente all'indomani di quello sciagurato scontro contro il Cagliari a San Siro che ha sancito la non qualificazione della squadra rossonera in Champions League, nonostante tre quarti del campionato passati da seconda della classe e il destino nelle proprie mani. Meno di 24 ore dopo la sconfitta, Gerry Cardinale licenziava tutte le figure apicali ritenute responsabili dell'insuccesso, dando il via a una nuova era. Il commento di Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, AZZERAMENTO MANAGEMENT IL PRIMO VERO GIORNO AL COMANDO DI CARDINALE

Il commento di Marco Pasotto su Gerry Cardinale come proprietario del Milan: "Cardinale ha la consapevolezza che il Milan non era mai stato realmente il "suo" Milan. Troppa assenza in termini pratici, troppa distanza dal mondo rossonero che ha bisogno di una proprietà vicina: quando si può, anche fisicamente, altrimenti occorre comunque una base solida nella consapevolezza che l'azionista di maggioranza è ben presente nella vita del club. Per Cardinale l'azzeramento del management di fine maggio è stato in pratica il primo vero giorno al comando del Diavolo".