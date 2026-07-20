Il Como mette gli occhi su Moise Kean: contatto tra club ed entourage

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Contatto tra il Como e l'entourage di Moise Kean: la formazione di Fabregas si sta preparando alla stagione in Champions League

Il Como si sta preparando alla prima stagione europea della sua storia e non sarà semplicemente questo perché la formazione di Cesc Fabregas, come il Milan sa fin troppo bene, quest'anno disputerà la Champions League. La squadra del lago è già molto attiva sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico catalano e un'altra pedina potrebbe essere l'attaccante della Nazionale Italiana Moise Kean, su cui il ds Carlalberto Ludi ha messo gli occhi nelle ultime ore.

CONTATTO COMO-KEAN

A riportare l'indiscrezione è il giornalista Gianluca Di Marzio che sottolinea come ci sia stato un contatto tra il Como e l'entourage di Moise Kean. Viene anche precisato che non c'è ancora nessuna trattativa in corso con la Fiorentina. Fino a pochi giorni fa chi voleva il centravanti azzurro doveva sborsare una clausola da 60 milioni, oggi decaduta: il giocatore, dopo una grande annata due stagioni fa, nell'ultima non è stato all'altezza delle aspettative anche a causa di tanti infortuni.