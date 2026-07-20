Giroud saluta e ringrazia Deschamps: "Grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, spingendomi oltre i miei limiti"

vedi letture

Il ringraziamento di Olivier Giroud per l'ex commissario tecnico francese. Insieme hanno vinto un mondiale nel 2018 con Giroud protagonista

Il dolce saluto social di Olivier Giroud per Didier Deschamps, ormai da diverse ore non più il commissario tecnico della Francia. L'ex numero 9 rossonero è stato protagonista dell'ultimo mondiale vinto dalla Francia nel 2018 e fino a qualche settimana fa anche il più prolifico capocannoniere della nazionale francese, superato in questo mondiale da Mbappè. Questo quindi il saluto e ringraziamento di Olivier a Deschamps:

“Saremo legati per sempre. Quelle parole che hai pronunciato nello spogliatoio dopo quel famoso 15 luglio 2018 risuonano ancora nella mia mente. Non dimenticherò mai i dodici anni che abbiamo condiviso, pieni di passione e amore per questa maglia blu. Ti sono grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, spingendomi a volte oltre i miei limiti. È stato un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese insieme a te e ai nostri compagni. Un capitolo si chiude, ma ciò che hai costruito rimarrà per sempre nella storia della nazionale francese. Grazie, mister".