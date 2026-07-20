Giroud saluta e ringrazia Deschamps: "Grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, spingendomi oltre i miei limiti"
Il dolce saluto social di Olivier Giroud per Didier Deschamps, ormai da diverse ore non più il commissario tecnico della Francia. L'ex numero 9 rossonero è stato protagonista dell'ultimo mondiale vinto dalla Francia nel 2018 e fino a qualche settimana fa anche il più prolifico capocannoniere della nazionale francese, superato in questo mondiale da Mbappè. Questo quindi il saluto e ringraziamento di Olivier a Deschamps:
“Saremo legati per sempre. Quelle parole che hai pronunciato nello spogliatoio dopo quel famoso 15 luglio 2018 risuonano ancora nella mia mente. Non dimenticherò mai i dodici anni che abbiamo condiviso, pieni di passione e amore per questa maglia blu. Ti sono grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, spingendomi a volte oltre i miei limiti. È stato un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese insieme a te e ai nostri compagni. Un capitolo si chiude, ma ciò che hai costruito rimarrà per sempre nella storia della nazionale francese. Grazie, mister".
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