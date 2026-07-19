Calciomercato Fabrizio Romano: "Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo tassello deve essere un giocatore dietro le punte che possa dare passo, fantasia e qualità"

vedi letture

Dopo i colpi Ramos e Gila il mercato del Milan vive al momento una leggera di fase di stanca, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione sui prossimi movimenti di mercato.

MERCATO MILAN, GLI AGGIORNAMENTI DI FABRIZIO ROMANO

"Adesso calma, dopo Gonçalo Ramos e Gila il Milan prende un attimo per lavorare alle cessioni e individuare i prossimi obiettivi, ma l’idea di Amorim è di aggiungere un giocatore dietro le punte. Almeno un giocatore dietro le punte che possa dare passo, fantasia e qualità. Oggi Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo pezzo di Milan da aggiungere deve essere quel tipo di giocatore. Stiamo a vedere cosa succede e a livello di entrate e uscite".