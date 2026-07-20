Sondaggio del Milan per il centrale 2006 francese Diawara. Sembra più un profilo per Milan Futuro
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dalla Francia arriva "la voce di un sondaggio del Milan per Sankhoun Diawara, difensore del Troyes classe 2006. Mancino, 190 centimetri, sembra più un profilo da Milan Futuro che da prima squadra".
Transfermakt stila per lui un valore di 2 milioni di euro. Nell'ultima stagione, ha collezionato 14 presenza in Ligue2, giocando tutte le partite da titolare dalla 23esima giornata in poi dopo aver passato l'intero girone di andata, e anche qualcosina di più, fuori dalla lista dei convocati. Non fa parte, però, delle sempre floride nazionali giovanili francesi: l'ultima e unica presenza, tra l'altro in amichevole, risale al 10 settembre 2024 con la selezione under 19 nella mezzora finale di partita contro i pari età della Polonia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan