Sondaggio del Milan per il centrale 2006 francese Diawara. Sembra più un profilo per Milan Futuro

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dalla Francia arriva "la voce di un sondaggio del Milan per Sankhoun Diawara, difensore del Troyes classe 2006. Mancino, 190 centimetri, sembra più un profilo da Milan Futuro che da prima squadra".

Transfermakt stila per lui un valore di 2 milioni di euro. Nell'ultima stagione, ha collezionato 14 presenza in Ligue2, giocando tutte le partite da titolare dalla 23esima giornata in poi dopo aver passato l'intero girone di andata, e anche qualcosina di più, fuori dalla lista dei convocati. Non fa parte, però, delle sempre floride nazionali giovanili francesi: l'ultima e unica presenza, tra l'altro in amichevole, risale al 10 settembre 2024 con la selezione under 19 nella mezzora finale di partita contro i pari età della Polonia.