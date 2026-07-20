Cessione Leao: via libera della dirigenza del Milan all'entourage di cercare offerte. Ma per ora tutto tace

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese.

"Quattro anni fa, dopo la vittoria del tricolore, il portoghese era entrato nel mirino del Chelsea, che ha inviato una proposta scritta da 100 milioni, ma il club di via Aldo Rossi aveva detto di no alla cessione del suo giocatore simbolo". Ma le cose sono cambiate. Lo evidenzia Marco Guidi, giornalista, il quale si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese: "Rispetto ad allora però il rendimento di Rafa è andato in picchiata e nelle ultime due stagioni è diventato sempre meno decisivo e sempre più… bersaglio per i fischi dei tifosi".

Le squadre interessate a Leao

Una cessione di Leao sembra, dunque, inevitabile, soprattutto dopo le tante dichiarazioni del ragazzo in estate: "I sondaggi di agenti per conto di Barcellona e United - precisa Guidi sul futuro di Leao - non si sono concretizzati in trattative, nonostante uomini del suo entourage abbiano cercato di capire, con il via libera della dirigenza rossonera, se ci fossero offerte ritenute interessanti dal giocatore. Alla chiusura del mercato mancano ancora 40 giorni e il tempo c’è ma le premesse non sono buone e soprattutto ricomporre la frattura con l’ambiente, creata volutamente da Rafa, non è facile".