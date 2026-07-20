C'è un altro centrocampista nella lista dei partenti del Milan: Amorim non ritiene adatto Ricci al suo gioco

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Anche il nome di Samuele Ricci, centrocampista italiano classe 2000, è finito nella lista dei partenti del Milan. Lo scrive Tuttosport

Forse non una grandissima sorpresa, ma anche il nome di Samuele Ricci è finito nella lista dei partenti del Milan. Lo scrive Tuttosport: "Nelle ultime ore, pure il nome di Ricci sembrerebbe essersi aggiunto a quello dei sacrificabili. Le sue caratteristiche non sono precisamente quelle più adatte al gioco del tecnico portoghese, e con un modulo a 4 i posti in mediana si sono ridotti a 2. Se arrivassero offerte per l’ex granata, insomma, il Milan potrebbe anche ascoltarle".

Ricci via dal Milan: la conferma di Moretto

Anche Matteo Moretto, esperto di mercato, ha confermato sul canale Youtube di Fabrizio Romano la possibile cessione di Ricci: "Occhio al futuro di Ricci perché è vero, è arrivato da poco meno di un anno, ha firmato un contratto fino al 2029. L'anno scorso ha giocato 34 partite, un gol e 4 assist, è stato comunque un calciatore importante in certe fasi della stagione per le dinamiche del Milan, però mi dicono che per tipo di caratteristiche, chiaramente dovrà essere valutato, qualora dovesse arrivare un'offerta interessante per lui il Milan la considererebbe, perché per tipo di caratteristiche Amorim ha predisposto una gerarchia, almeno iniziale, e Ricci non è tra i primissimi nomi. Non è quindi escluso che Ricci possa lasciare il Milan lungo quest'estate".