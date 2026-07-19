Pellegatti per la fascia: “Guerreiro può essere un nome ma io spero in Methalie”

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Pellegatti esterna la sua preferenza per l’eventuale sostituto di Estupinian.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della possibile cessione di Estupinian e di quale sia la sua preferenza per il suo sostituto. Queste le sue parole.

"Adesso dobbiamo capire se sia vera la notizia del Milan che prenderebbe al posto di al posto di Estupinian Guerreiro, giocatore che ha militato nel Bayern Monaco per 3 anni. Giocatore che è in scadenza e in molti lo danno già alla corte del Milan. lo spero sempre in Dayann Methalie che piace anche al Bayer Leverkusen, finché mi non me lo smentiscono spero in lui, altrimenti Rafael Guerreiro è un giocatore utile, un giocatore di esperienza, un giocatore di livello perché ha giocato nel Bayern Monaco".