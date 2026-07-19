Accommando rivela: “Suggestione Koopmeiners in caso di addio di Rabiot”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, che ha riportato una voce di mercato che avrebbe del clamoroso. Queste le sue parole.
"Ma al momento mi risultano tanti sondaggi, poche trattative, però ti dico, più che un nome, più che un sondaggio che è stato fatto, secondo me può essere una suggestione qualora dovesse andare via Rabot. Mi hanno fatto un nome che in termini di sondaggio, io ci credo poco, ti dico la verità, che è quello di Koopmeiners della Juventus. Se dovesse andare via Rabiot, perché cercano uno con quelle caratteristiche lì, cioè mezzala sinistra capace di andare in gol. Poi chiaramente il Koopmeiners visto l'anno scorso vale zero Rabiot, però il giocatore visto all'Atalanta può fare bene".
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