Rabiot: "Riparto dal Milan". Ma occhio ad Allegri: se parte Anguissa, farà un tentativo

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La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Rabiot, arrivate dagli Stati Uniti al termine della finale per il terzo posto giocata (e persa) dalla Francia.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta le parole di Adrien Rabiot, arrivate dagli Stati Uniti al termine della finale per il terzo posto giocata (e persa) dalla Francia: "Riparto dal Milan? Si, ovviamente. Mike e io parleremo con il mister (Amorim, ndr). Volevamo - ha spiegato il centrocampista francese sul suo futuro in rossonnero di rientro dalle vacanze - stare tranquilli durante il Mondiale e non essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Finora non l’ho fatto perché ero concentrato sulla Coppa del mondo. Intanto però penso a godermi le vacanze che aspetto da quando abbiamo perso con la Spagna in semifinale. Sono stati giorni davvero difficili a livello mentale e ora ho bisogno di staccare".

Il Milan vuole tenere Rabiot

Da queste dichiarazioni di Rabiot, si deduce anche la notizia di calciomercato, confermata dal giornalista Andrea Ramazzotti sempre sulla Rosea: "Il Milan vuole tenere Rabiot e fondare su lui e Modric la squadra che nel 2026- 27 punterà allo scudetto della seconda stella. Anche Allegri però spera di lavorare di nuovo con lui e, se il Napoli in mezzo al campo farà delle cessioni (su tutte Anguissa), magari un tentativo lo farà. Strappare Adrien a Cardinale, però, sarà assai complicato".