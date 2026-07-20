La Spagna è Campione del Mondo! 1-0 all'Argentina, decide Ferran Torres. E Lautaro perde un'altra finale

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La Spagna è Campione del Mondo! 1-0 all'Argentina, la finale dei Mondiali la decide Ferran Torres! Punteggio che sta strettissimo alla selezione di De La Fuente, che avrebbe meritato un punteggio assolutamente più rotondo. Argentina messa sotto dal primo all'ultimo minuto: l'atteggiamento anticalcistico e provocatorio dell'albiceleste questa sera non ha pagato. E Lautaro Martinez, neanche sceso in campo, dopo le due di Champions League perde un'altra finale dal valore altissimo. Si chiude anche il Mondiale di Messi, sempre speciale durante il corso del torneo ma stasera decisamente sotto ritmo e quasi sempre fuori dal gioco.