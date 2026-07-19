Pellegatti non si fida: “Frenata per Estupinian? L’Aston Villa ha appena incassato 140 milioni, può essere una strategia”

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Carlo Pellegatti riporta le ultime sulla trattativa Milan-Aston Villa per Estupinian.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti riporta e commenta le ultime indiscrezioni sulla trattativa Milan-Aston Villa per Estupinian. Queste le sue parole.

"L'Aston Villa sarebbe pronto a mettere 20 milioni di euro per Estupinian e questa ci sembrava una bella notizia. Invece dal Milan ci dicono che per adesso non c'è intenzione di venderlo. La domanda però è un'altra: strategia? Visto che i dirigenti dell'Aston Villa si sono portati a casa 140 milioni dalla cessione di Rogers al Chelsea, forse il Milan forte dell'idea che l'Aston Villa ha le casse ben piene, ben ricolmi di sterline, allora magari gioca per riuscire ad avere la cifra più alta possibile, però possiamo dire adesso che potrebbe esserci una frenata":