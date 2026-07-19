Pellegatti non si fida: “Frenata per Estupinian? L’Aston Villa ha appena incassato 140 milioni, può essere una strategia”
Carlo Pellegatti riporta le ultime sulla trattativa Milan-Aston Villa per Estupinian.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti riporta e commenta le ultime indiscrezioni sulla trattativa Milan-Aston Villa per Estupinian. Queste le sue parole.
"L'Aston Villa sarebbe pronto a mettere 20 milioni di euro per Estupinian e questa ci sembrava una bella notizia. Invece dal Milan ci dicono che per adesso non c'è intenzione di venderlo. La domanda però è un'altra: strategia? Visto che i dirigenti dell'Aston Villa si sono portati a casa 140 milioni dalla cessione di Rogers al Chelsea, forse il Milan forte dell'idea che l'Aston Villa ha le casse ben piene, ben ricolmi di sterline, allora magari gioca per riuscire ad avere la cifra più alta possibile, però possiamo dire adesso che potrebbe esserci una frenata":
Pubblicità
Calciomercato Milan
CalciomercatoFabrizio Romano: "Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo tassello deve essere un giocatore dietro le punte che possa dare passo, fantasia e qualità"
Le più lette
1 Rabiot: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente con il mister"
08:00 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori. Alle 21 su Rai 1
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Karetsas, il mancino che manda in tilt le difese: ecco perché il Milan ci vuole puntare
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com