Comincia la settimana che porta alla prima amichevole: dove vedere Celtic-Milan

Comincia la settimana che porta alla prima amichevole: dove vedere Celtic-MilanMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Manuel Del Vecchio
Dove vedere Celtic-Milan, prima amichevole del precampionato gestito da Ruben Amorim

È cominciata la settimana che porterà alla prima amichevole della stagione. A Milanello si lavora tanto, con Amorim che deve trasmettere alla squadra i nuovi concetti del suo calcio in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali, ormai distante solo un mese.

Il Milan sabato 25, ore 16.00, sarà ospite del Celtic al Celtic Park di Glasgow per inaugurare il precampionato con un'amichevole prestigiosa: l'amichevole sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky Sport. Su MilanNews.it sarà possibile seguire la prima amichevole dell'era Amorim con il consueto live testuale.