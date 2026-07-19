Milan, senti Amelia: “Prenderei Ghilardi, con Gasperini fa fatica ma è molto forte”

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Marco Amelia propone al Milan Ghilardi, difensore della Roma.

Marco Amelia, intervistato nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha proposto un nuovo nome per la difesa del Milan. Queste le sue parole.

"La Roma ha un Ghilardi che nel modo di gioco di Gasperini fa un po' fatica. Secondo me lui è veramente un difensore che a livello di tattica individuale ne sa, cioè lo sa far bene, quindi andrei a prendere anche lui che magari nella Roma quest'anno sì ha giocato, ha dovuto adattarsi, ma partiva sempre in secondo piano. Mi dispiacerebbe perché sono due giocatori (Pellegrini e Ghilardi ndr) che sono della Roma, però secondo me il Milan ha bisogno di questi giocatori in questo momento, soprattutto italiani".