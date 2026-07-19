Pellegatti sulla sgambata con Milan Futuro: “Molto bene Gila, oltretutto è un ragazzo splendido”
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Pellegatti sulla prestazione di Gila contro il Milan Futuro.
Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato dell'amichevole che c'è stata questa mattina tra la prima squadra e il Milan Futuro e ha commentato la presentazione del nuovo arrivato Gila. Queste le sue parole.
"Gila molto bene, ha giocato nel secondo tempo centrale con Pavlović e Odogu. Quindi molto bene Gila che sta già dimostrando personalità, che sta già dimostrando leadership e mi dicono oltretutto che sia un ragazzo bravissimo ragazzo, un ragazzo splendido e quando hanno la testa normalmente sono anche grandi giocatori"
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