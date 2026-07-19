Pellegatti sulla sgambata con Milan Futuro: “Molto bene Gila, oltretutto è un ragazzo splendido”

vedi letture

Pellegatti sulla prestazione di Gila contro il Milan Futuro.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato dell'amichevole che c'è stata questa mattina tra la prima squadra e il Milan Futuro e ha commentato la presentazione del nuovo arrivato Gila. Queste le sue parole.

"Gila molto bene, ha giocato nel secondo tempo centrale con Pavlović e Odogu. Quindi molto bene Gila che sta già dimostrando personalità, che sta già dimostrando leadership e mi dicono oltretutto che sia un ragazzo bravissimo ragazzo, un ragazzo splendido e quando hanno la testa normalmente sono anche grandi giocatori"