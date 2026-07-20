Serie A 2026/27, il calendario completo del Milan per la prossima stagione

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Il calendario completo del Milan per la prossima stagione della Serie A Enilve 2026/2027: esordio in casa del Torino di Ignazio Abate

Manca circa un mese all'inizio della nuova Serie A. Ad inizio giugno è stato presentato il Calendario di Serie A Enilive per l'annata 2026/2027. Il Milan avrà un inizio ostico con tre trasferte nelle prime quttro gare: l'esordio sarà in casa del Torino del grande ex Ignazio Abate, appena nominato tecnico granata.

IL CALENDARIO COMPLETO DEl MILAN NELLA SERIE A 2026/2027

1ª giornata (22/23 agosto): Torino - Milan

2ª giornata (29/30 agosto): Milan - Venezia

3ª giornata (5/6 settembre): Juventus - Milan

4ª giornata (12/13 settembre): Lazio - Milan

5ª giornata (19/20 settembre): Milan - Lecce

6ª giornata (10/11 ottobre): Sassuolo - Milan

7ª giornata (17/18 ottobre): Milan - Atalanta

8ª giornata (24/25 ottobre): Udinese - Milan

9ª giornata (28 ottobre): Milan - Bologna

10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Milan - Inter

11ª giornata (7/8 novembre): Genoa - Milan

12ª giornata (21/22 novembre): Milan - Frosinone

13ª giornata (28/29 novembre): Cagliari - Milan

14ª giornata (5/6 dicembre): Milan - Parma

15ª giornata (12/13 dicembre): Napoli - Milan

16ª giornata (19/20 dicembre): Milan - Como

17ª giornata (2/3 gennaio): Monza - Milan

18ª giornata (6 gennaio): Milan - Fiorentina

19ª giornata (9/10 gennaio): Roma - Milan

20ª giornata (16/17 gennaio): Milan - Torino

21ª giornata (23/24 gennaio): Frosinone - Milan

22ª giornata (30/31 gennaio): Milan - Juventus

23ª giornata (6/7 febbraio): Bologna - Milan

24ª giornata (13/14 febbraio): Inter - Milan

25ª giornata (20/21 febbraio): Milan - Genoa

26ª giornata (27/28 febbraio): Como - Milan

27ª giornata (6/7 marzo): Milan - Cagliari

28ª giornata (13/14 marzo): Milan - Sassuolo

29ª giornata (20/21 marzo): Atalanta - Milan

30ª giornata (3/4 aprile): Milan - Monza

31ª giornata (10/11 aprile): Fiorentina - Milan

32ª giornata (17/18 aprile): Milan - Napoli

33ª giornata (24/25 aprile): Lecce - Milan

34ª giornata (1/2 maggio): Milan - Lazio

35ª giornata (8/9 maggio): Parma - Milan

36ª giornata (15/16 maggio): Milan - Roma

37ª giornata (22/23 maggio): Venezia - Milan

38ª giornata (29/30 maggio): Milan - Udinese