TOP NEWS del 19 luglio: amichevole a Milanello, le parole di Rabiot

TOP NEWS del 19 luglio: amichevole a Milanello, le parole di RabiotMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 19 luglio: campione del Mondo, amichevole a Milanello, le parole di Rabiot

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 19 luglio 2026:

Rabiot: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente con il mister"

MN - Sgambata in famiglia tra prima squadra e Milan Futuro: Kostic e Camarda subito a segno

Fabrizio Romano: "Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo tassello deve essere un giocatore dietro le punte che possa dare passo, fantasia e qualità"

FOCUS MN - Karetsas, il mancino che manda in tilt le difese: ecco perché il Milan ci vuole puntare

Chukwueze esterno nel 3-4-2-1, come Catamo? L'idea di Amorim, tra pro e contro