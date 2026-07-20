TOP NEWS del 19 luglio: amichevole a Milanello, le parole di Rabiot
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Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 19 luglio: campione del Mondo, amichevole a Milanello, le parole di Rabiot
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 19 luglio 2026:
Rabiot: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente con il mister"
MN - Sgambata in famiglia tra prima squadra e Milan Futuro: Kostic e Camarda subito a segno
Fabrizio Romano: "Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo tassello deve essere un giocatore dietro le punte che possa dare passo, fantasia e qualità"
FOCUS MN - Karetsas, il mancino che manda in tilt le difese: ecco perché il Milan ci vuole puntare
Chukwueze esterno nel 3-4-2-1, come Catamo? L'idea di Amorim, tra pro e contro
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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Primo PianoFOCUS MN - Karetsas, il mancino che manda in tilt le difese: ecco perché il Milan ci vuole puntare
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
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