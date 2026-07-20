Ibra saluta Fox Sports: "Un assoluto piacere. Per me la prima e l'ultima volta"

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Ibrahimovic ha salutato il suo incarico come opinionista da Fox Sports al termine della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina

Nell'ultimo mese e poco più Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio e Senior Advisor del Milan per conto del fondo proprietario rossonero RedBird di Gerry Cardinale, è stato impegnato negli Stati Uniti come opinionista televisivo ai Mondiali sulla rete americana Fox Sports. Ieri, al termine della finalissima vinta dalla Spagna sull'Argentina, il fuoriclasse svedese ha detto addio al suo ruolo da opinionista: forse per sempre? Questo non è chiaro, Ibra è rimasto criptico come spesso gli capita.

IBRA DICE ADDIO AL MONDIALE

Le parole di addio di Zlatan Ibrahimovic come commentatore: "Ho parlato molto nell'ultimo mese e mezzo, quindi queste saranno le mie ultime parole. Grazie Alexis (Lalas, ndr), grazie Thierry (Henry, ndr), grazie Rebecca (Lowe, ndr): è stato un assoluto piacere condividere questo studio con voi, me lo avete reso facile. Voglio ringraziare l'America. Voglio ringraziare tutte le altre persone che non vedete dietro le quinte. Non ricordo tutti i loro nomi come quello di Thierry. Spero che tu, America, ti sia divertita tanto quanto me. E questo è anche il mio addio allo studio. Questa è stata la prima e l'ultima volta per me, quindi stammi bene, mondo"