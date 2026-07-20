ESPN inserisce Pulisic nella flop 11 Mondiale: "È letteralmente sparito"

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Christian Pulisic è stato inserito da ESPN, negli Stati Uniti, nella squadra flop 11 del Mondiale che si è appena concluso

All'indomani della fine del Mondiale, un mese puro di calcio, è il tempo dei primi bilanci. La redazione americana di ESPN ha proposto sia gli undici migliori giocatori del torneo che anche gli undici giocatori che hanno deluso maggiormente. In questa seconda squadra figura anche il milanista Christian Pulisic, su cui gli Stati Uniti riponevano gran parte delle loro speranze. Insieme all'americano rossonero: Muslera (Uruguay), Kimmich (Germania), Guehi (Inghilterra), van Dijk (Olanda), O'Reilly (Inghilterra), Valverde (Uruguay), McTominay (Scozia), Wirtz (Germania), Bruno Fernandes (Portogallo), Pulisic (Stati Uniti), Neymar (Brasile).

PULISIC È LETTERALMENTE SPARITO

La dura critica di ESPN nei confronti di Christian Pulisic, inserito nella squadra dei giocatori che hanno deluso al Mondiale: "L'attaccante ha avuto un inizio sensazionale nel primo tempo della partita d'apertura vinta per 4-1 contro il Paraguay, ma è stato sostituito all'intervallo a causa di un infortunio e, una volta tornato a disposizione, non è più riuscito minimamente a ritrovare quella forma. Nel momento in cui la pressione si è fatta sentire, Pulisic è letteralmente sparito".