Pasotto: "Nkunku fatto apposta per la trequarti. Interessante anche per Chukwueze"
Nella prima settimana di lavoro a Milanello i riflettori sono stati puntati su due calciatori che difficilmente si poteva credere di vedere in rossonero anche in questa stagione: Christopher Nkunku e Samuel Chukwueze. Il primo ha avuto tanti alti e bassi nella sua prima stagione milanista, dopo essere stato l'acquisto più costoso della scorsa estate; il secondo sembrava ormai fuori dai piani con il prestito al Fulham. L'arrivo di Ruben Amorim e di un nuovo sistema tattico cambia le carte in tavola per entrambi. Ne ha parlato Marco Pasotto su Gazzetta.it.
NKUNKU E CHUKWUEZE RIPARTONO DALLA TREQUARTI
Il pensiero di Marco Pasotto sulle nuove opportunità tattiche per Nkunku e Chukwueze con Amorim al Milan: "Nkunku sembra fatto apposta per piazzarsi sulla trequarti. Le proiezioni indicano quindi un netto cambio di status: si è passati da esubero a pedina preziosa per il nuovo Milan. Parametri più o meno simili anche per Chukwueze. Anche per il nigeriano è interessante la collocazione sulla trequarti, per quanto il tecnico in questi primi giorni lo stia testando sulla fascia destra"
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