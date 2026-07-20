Modric e Rabiot verso la permanenza, M.Orlando: "Ottimi segnali per il Milan"

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L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato positivamente la sempre più probabile permanenza di Modric e Rabiot al Milan

Come promesso, a fine Mondiale ci sarebbe stata l'occasione per il Milan di valutare tutte quelle situazioni un po' spinose. Tra queste, in mezzo al campo, il futuro di Luka Modric e Adrien Rabiot, in bilico per motivazioni differenti. Eppure sia il croato che il francese, grandi protagonisti nella passata stagione, dovrebbero rimanere capisaldi in mezzo al campo per il Diavolo. Ne ha parlato oggi Massimo Orlando, ex giocatore, sulle frequenze di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

MODRIC E RABIOT, OTTIMI SEGNALI PER IL MILAN

L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato positivamente la sempre più probabile permanenza di Modric e Rabiot al Milan: "Permanenza Modric e Rabiot? Sono ottimi segnali per il Milan, due segnali pesanti. Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché gli sono arrivati segnali positivi e sa che può fare una stagione ad alto livello. Mi sembra che forse quest'anno Cardinale abbia capito, e lo vedo più collaborativo