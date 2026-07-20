Domani sarà svelata la seconda maglia del Milan: testimonial Pippo Inzaghi
Come annunciato nei giorni scorsi, domani 21 luglio il Milan presenterà il nuovo Away Kit per la stagione 2026/2027. Una divisa che celebra il 20 anni dall'ultima vittoria in Champions League del Milan, con una frase sul colletto che ricorda: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene". Non a caso è stato scelto come testimonial Pippo Inzaghi, mattatore con una doppietta nella finale in Grecia contro il Liverpool.
Il Milan intanto ha comunicato che la divisa è già disponibile in pre-order sul sito: "Il nuovo Away Kit 2026/27 di AC Milan e PUMA arriva in pre-order su store.acmilan.com da sabato 18 luglio. Bianco classico come simbolo di un'attitudine vincente, espressa dalla frase "Dopo Istanbul c'è sempre Atene": un messaggio che racchiude la mentalità di chi trasforma ogni sfida in una nuova occasione per ripartire. E di chi non vede l'ora di indossarla. Pre-ordina qui il nuovo Away Kit 2026/27 e ricevi un omaggio rossonero".
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