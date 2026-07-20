Domani sarà svelata la seconda maglia del Milan: testimonial Pippo Inzaghi

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Oggi alle 21:00 News di Francesco Finulli di Fonti preferite

Pippo Inzaghi sarà testimonial della seconda maglia del Milan per la stagione 2026/2027: sarà svelata domani e celebrerà i 20 anni dell'ultima Champions