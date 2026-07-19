News

MN - Sgambata in famiglia tra prima squadra e Milan Futuro: Kostic e Camarda subito a segno

MN - Sgambata in famiglia tra prima squadra e Milan Futuro: Kostic e Camarda subito a segnoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:36Da Milanello
di Redazione MilanNews
fonte di Antonio Vitiello
Prima sgambata in famiglia a Milanello per prima squadra e Milan Futuro. Allenamento congiunto utile ad Amorim per valutare condizione e risposte dei suoi ragazzi

Apprende la redazione di MilanNews.it che nella mattinata di oggi è andato in scena in quel di Milanello un test congiunto di 90 minuti, diviso in due tempi da 45, tra la prima squadra di Ruben Amorim e il Milan Futuro di Navarro. Nel primo tempo il parziale recitava 2-0 a favore dei rossoneri grazie alle reti di Kostic, in grande spolvero, e Ossola

Nella ripresa il parziale è stato invece di 5-0, con Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana in rete. Tra i pali della prima squadra si sono alternati nella ripresa Bouyer e Pittarella, disputando metà frazione ciascuno. 

Una prima sgambata - in famiglia - utile ad Amorim per valutare condizione, principi tattici e risposte dei singoli, ma anche per Barquero Navarro, che soprattutto nella ripresa ha lasciato spazio ai ragazzi più giovani dopo essersi affidato a quelli invece più esperti per il primo tempo. 

MILAN-MILAN FUTURO: I TABELLINI DEI DUE PARZIALI

Primo tempo

AC Milan Prima Squadra: 
Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Athekame,  ricci musah, bartesaghi, Ossola, Kostic, Nkunku

Milan Futuro: Faccioli, Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera, Sala, Zeroli, Balentien, Sia, Sardo, Asanji

Parziale primo tempo: 2-0 Kostic, Ossola

Secondo tempo

AC Milan Prima Squadra: Pittarella, Odogu, Gila, Pavlovic, Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani
Loftus, Guernier, Camarda

Milan Futuro: Catalano, Colombo, Piermarini, Pagliei, Minotti, Mancioppi, M. Cisse, Menon, Plazzotta, Vos, Magrassi

Parziale secondo tempo 5-0:  Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek, Fofana