MN - Sgambata in famiglia tra prima squadra e Milan Futuro: Kostic e Camarda subito a segno
Apprende la redazione di MilanNews.it che nella mattinata di oggi è andato in scena in quel di Milanello un test congiunto di 90 minuti, diviso in due tempi da 45, tra la prima squadra di Ruben Amorim e il Milan Futuro di Navarro. Nel primo tempo il parziale recitava 2-0 a favore dei rossoneri grazie alle reti di Kostic, in grande spolvero, e Ossola.
Nella ripresa il parziale è stato invece di 5-0, con Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana in rete. Tra i pali della prima squadra si sono alternati nella ripresa Bouyer e Pittarella, disputando metà frazione ciascuno.
Una prima sgambata - in famiglia - utile ad Amorim per valutare condizione, principi tattici e risposte dei singoli, ma anche per Barquero Navarro, che soprattutto nella ripresa ha lasciato spazio ai ragazzi più giovani dopo essersi affidato a quelli invece più esperti per il primo tempo.
MILAN-MILAN FUTURO: I TABELLINI DEI DUE PARZIALI
Primo tempo
AC Milan Prima Squadra:
Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Athekame, ricci musah, bartesaghi, Ossola, Kostic, Nkunku
Milan Futuro: Faccioli, Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera, Sala, Zeroli, Balentien, Sia, Sardo, Asanji
Parziale primo tempo: 2-0 Kostic, Ossola
Secondo tempo
AC Milan Prima Squadra: Pittarella, Odogu, Gila, Pavlovic, Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani
Loftus, Guernier, Camarda
Milan Futuro: Catalano, Colombo, Piermarini, Pagliei, Minotti, Mancioppi, M. Cisse, Menon, Plazzotta, Vos, Magrassi
Parziale secondo tempo 5-0: Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek, Fofana
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan