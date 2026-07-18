News MN - Lavoro tattico oggi a Milanello: domani sgambata con Milan Futuro

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Il Milan continua a lavorare a Milanello: Ruben Amorim anche oggi si è concentrato sulla parte tattica. Domani sgambata con Milan Futuro

Continua anche nel weekend il lavoro di inizio stagione del Milan. Questa mattina la squadra è scesa sul campo di allenamento del Centro Sportivo di Milanello agli ordini di Ruben Amorim attorno alle 10 e come per tutta la settimana, anche oggi si è lavorato molto sulla parte tattica su cui il nuovo tecnico milanista aveva detto si sarebbe concentrato sin da subito.

Il Milan concluderà domani la sua prima settimana di lavoro. Come anticipato nella giornata di ieri, il Milan domani vivrà una sessione di allenamento congiunta con Milan Futuro di mister Navarro. Prevista anche una prima sgambata stagionale per prepararsi all'amichevole del 25 a Glasgow contro il Celtic. L'allenamento e la partitella saranno a porte chiuse e non saranno trasmesse in diretta.