Milan, domenica possibile test in famiglia contro il Milan Futuro

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Oggi alle 14:48Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
Domenica il Milan di Amorim potrebbe giocare un test in famiglia contro il Milan Futuro nel Centro Sportivo di Milanello

Prosegue la preparazione del Milan che durante questa prima settmana di allenamenti sta svolgendo solo sedute mattutine. I rossoneri di Ruben Amorim lavoreranno anche nella giornata di domani a Milanello, mentre domenica possibile test in famiglia contro il Milan Futuro del nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero. Lo riferisce Sky.

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow 
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia