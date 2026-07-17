Milan, domenica possibile test in famiglia contro il Milan Futuro
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Domenica il Milan di Amorim potrebbe giocare un test in famiglia contro il Milan Futuro nel Centro Sportivo di Milanello
Prosegue la preparazione del Milan che durante questa prima settmana di allenamenti sta svolgendo solo sedute mattutine. I rossoneri di Ruben Amorim lavoreranno anche nella giornata di domani a Milanello, mentre domenica possibile test in famiglia contro il Milan Futuro del nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero. Lo riferisce Sky.
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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Da Milanello
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