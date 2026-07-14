MN - Milanello, allenamenti mattutini per tutta la settimana per i rossoneri

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Dopo il raduno di ieri, è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Milan che ora si allenerà ogni giorno a Milanello: per tutta questa settimana, il nuovo allenatore Ruben Amorim ha programmato delle sedute solo al mattino alle 10, compresi sabato e domenica. Per lunedì dovebbe essere invece previsto una giornata di riposo per i giocatori del Diavolo.

Di seguito la lista dei giocatori presenti da ieri a Milanello:

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi