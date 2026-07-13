News FOTO MN - Il CEO rossonero Massimo Calvelli è arrivato a Milanello

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Nel giorno del raduno del Milan in vista della nuova stagione, è presente oggi a Milanello anche il CEO rossonero Massimo Calvelli

Anche Massimo Calvelli, CEO del Milan, è arrivato pochi istanti fa nel Centro Sportivo di Milanello dove oggi è in programma il raduno della nuova squadra rossonera di Ruben Amorim. Il dirigente milanista vuole far sentire la vicinanza della società all'allenatore e alla squadra nel giorno della ripresa degli allenamenti.

Dopo essere stato nominato nuovo CEO rossonero, Calvelli aveva rivelato di essere entusiasta di lavorare a stretto contatto con Amorim: "Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva".

Ecco la foto scattata dall'inviato di Milannews.it: