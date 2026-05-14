Pulisic recuperato per il Genoa. Ok anche Bartesaghi

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Dopo aver saltato la sessione di allenamento di martedì per mera gestione, Pulisic è ieri tornato ad allenarsi in gruppo in vista del Genoa.

Dopo la brutta sconfitta di domenica contro l'Atalanta e la prima giornata di lavoro martedì, ieri in quel di Milanello è ufficialmente partito il ritiro imposto da Max Allegri e staff alla squadra, chiamata ad una reazione d'orgoglio e carattere per evitare di buttare all'aria 10 mesi di lavoro, anche perché il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, è fortemente a rischio.

In vista della sfida di domenica contro il Genoa sono arrivate buone notizie dall'infermeria del centro sportivo rossonero. Sotto questo punto di vista Allegri può tirare un enorme sospiro di sollievo, anche perché Christian Pulisic ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la sessione di martedì per mera gestione. Ulteriori feedback positivi sono arrivati anche sulle condizioni di Davide Bartesaghi, che a differenza dell'americano ha già svolto martedì l'allenamento insieme ai compagni. Considerando le assenze per squalifica di Leao ed Estupinan, questi due recuperi in vista della sfida del Ferraris sono preziosissimi.