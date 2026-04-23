Oggi il Milan non si allena, ma a Milanello si sono comunque visti alcuni giocatori: ecco chi
Dopo la doppia seduta di ieri, mister Massimiliano Allegri ha concesso per oggi un giorno libero alla squadra. L'appuntamento per tornare a Milanello ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina. Nel Centro Sportivo di Carnago, come riporta Sky, si sono comunque alcuni giocatori rossoneri, come per esempio Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez, i quali si sono sottoposti a terapie fisioterapiche.
Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A:
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45
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