Oggi il Milan non si allena, ma a Milanello si sono comunque visti alcuni giocatori: ecco chi

Oggi il Milan non si allena, ma a Milanello si sono comunque visti alcuni giocatori: ecco chiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:09Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Dopo la doppia seduta di ieri, mister Massimiliano Allegri ha concesso per oggi un giorno libero alla squadra. L'appuntamento per tornare a Milanello ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina. Nel Centro Sportivo di Carnago, come riporta Sky, si sono comunque alcuni giocatori rossoneri, come per esempio Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez, i quali si sono sottoposti a terapie fisioterapiche.

Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A:

VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45

SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45

DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN

LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45