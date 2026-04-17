Sky - Furlani oggi a Milanello: ha seguito l'allenamento a bordocampo

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Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, come si era capito nei giorni scorsi e come è stato riportato nel pomeriggio dall'inviato di Sky Sport , al seguito della squadra rossonera Peppe Di Stefano, si è recato quest'oggi al centro sportivo di Milanello per dare il suo supporto e in segno di vicinanza del club alla squadra, quasi come per tranquillizare il clima nell'antivigilia di una partita importante come quella di Verona che potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro il finale di stagione rossonero.

Come riportato da Di Stefano, Furlani ha seguito l'allenamento a bordocampo e successivamente, con ogni probabilità, si è anche fermato a pranzo con mister Massimiliano Allegri. Proprio per presentare la partita contro l'Hellas domani alle ore 12, sempre al centro sportivo di Milanello, il tecnico livornese del Milan prenderà la parola in conferenza stampa.