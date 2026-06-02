Pellegatti sicuro: “Fuggi fuggi dei giocatori? Se ci sarà è da capire, vogliono andare in un club dove ci sono le idee chiare”

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Carlo Pellegatti parla del possibile fuggi fuggi dei giocatori, a suo modo di vedere comprensibile, e poi dichiara di volere Glasner sulla panchina rossonera.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato del possibile fuggi fuggi che potrebbe esserci quest'estate e ha affermato che il suo preferito sarebbe Glasner con Rangnick. Queste le sue

"Si parla di grande fuga di fuggi fuggi generale. Certo c'è il pericolo, ma se assistessimo al fuggi fuggi generale sarebbe la prova certa, conclamata che non hanno saputo convincerli con le parole parlando di progetti. I giocatori oggi a parità di club vanno nel club dove ci sono dei progetti, degli allenatori propositivi. I tifosi e i giocatori sono oggi allo stesso livello, si guardano sbigottiti perché non sanno che cosa possa succedere. È un dato triste, è un dato di fatto. Allora, aspetterei ancora qualche giorno. Vediamo come va con Glasner. Spero che con Glasner vada bene. Tifo per Glasner perché vorrebbe Oliver Glasner dire un passo verso Rangnick. E ci possono esserci possono esserci anche altri allenatori che mi convincono meno".