Glasner, possibile nome per la panchina rossonera: ecco come sono andate le sue ultime stagioni
Oliver Glasner, ex allenatore del Crystal Palace, è un serio candidato per la panchina rossonera del prossimo anno. Domani dovrebbe esserci un incontro tra lui o il suo agente e la società rossonera per discutere del futuro. Vediamo come sono andate le sue ultime stagioni con le diverse squadre che ha allenato.
GLASNER, PAPABILE ALLENATORE MILAN: LE SUE ULTIME STAGIONI
2019/2020 - Wolfsburg - 7° posto, ottavi di Europa League
2020/2021 - Wolfsburg - 4°posto, play-off Europa League
2021/2022 - Eintracht Francoforte - 11° posto, vincitore Europa League
2022/2023 - Eintracht Francoforte - 7° posto - ottavi Champions League
Febbraio-giugno 2024 - Crystal Palace - 10° posto
2024/2025 - Crystal Palace - 12° posto, vincitore FA Cup
2025/2026 - Crystal Palace - 15° posto, vincitore Conference League, vincitore Community Shield
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