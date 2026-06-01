Glasner, possibile nome per la panchina rossonera: ecco come sono andate le sue ultime stagioni

Glasner, possibile nome per la panchina rossonera: ecco come sono andate le sue ultime stagioniMilanNews.it
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Ieri alle 23:20News
di Andrea La Manna
Vediamo quali sono stati i risultati di Oliver Glasner, papabile prossimo allenatore del Milan, nella sua carriera a partire dalla stagione 2019/2020.

Oliver Glasner, ex allenatore del Crystal Palace, è un serio candidato per la panchina rossonera del prossimo anno. Domani dovrebbe esserci un incontro tra lui o il suo agente e la società rossonera per discutere del futuro. Vediamo come sono andate le sue ultime stagioni con le diverse squadre che ha allenato. 

GLASNER, PAPABILE ALLENATORE MILAN: LE SUE ULTIME STAGIONI

2019/2020 - Wolfsburg - 7° posto, ottavi di Europa League 

2020/2021 - Wolfsburg - 4°posto, play-off Europa League 

2021/2022 - Eintracht Francoforte - 11° posto, vincitore Europa League 

2022/2023 - Eintracht Francoforte - 7° posto - ottavi Champions League 

Febbraio-giugno 2024 - Crystal Palace - 10° posto 

2024/2025 - Crystal Palace - 12° posto, vincitore FA Cup

2025/2026 - Crystal Palace - 15° posto, vincitore Conference League, vincitore Community Shield