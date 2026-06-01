Sabatini pieno di dubbi: “Calvelli non si occupa di calcio, e cosa fa? Pensa all’NBA? Ma cosa c’entra il Milan con l’NBA”

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Sandro Sabatini si chiede quale sia il compito di Calvelli, l’amministratore delegato attualmente in carica, che però non si deve occupare di calcio. Poi afferma che il Milan con il progetto basket ed NBA non c’entra nulla.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la situazione attuale in casa Milan che, ad oggi, non ha ancora individuato i nuovi dirigenti e il nuovo allenatore. Queste le sue parole.

"E al Milan che cosa è rimasto? Beh, secondo le cronache di Monica Colombo, giornalista vera, sul Corriere della Sera, al Milan c'è una situazione per cui perfino la Lega Calcio attraverso De Siervo ha mandato un alert, un remind, una mail per dire "Guardate che fra un po' c'è l'iscrizione al campionato, almeno questa fatela". Poi hanno detto che quella mail era per tutte le società, sta di fatto che al Milan comunque in questo momento la società è composta da Calvelli e da Scaroni. Chi è Calvelli? È l'amministratore delegato che però Cardinale ha chiarito che non si deve occupare di calcio e lui stesso dice che non si occupa di calcio. E allora che fa? Amministratore delegato di che cosa? Eh beh, per i progetti della media company di Cardinale, anche per il progetto Basket NBA Europe. Ma quando si farà il Basket NBA Europe e poi che c'entra il Milan col Basket NBA Europe? il Milan Calcio, l'AC Milan, Associazione Calcio Milan che c'entra col basket, che già a Milano c'hanno l'Armani poi, tra l'altro, quindi figuriamoci che interesse ci può essere eventualmente per il basket NBA. Vabbè, è un altro discorso".