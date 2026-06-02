Giunti sconsolato sul Milan: "Spero solo riescano a trovare la quadra"

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L'ex centrocampista rossonero analizza il momento del Milan

L’ex centrocampista Federico Giunti, a margine dell’evento Memorial Gaucci, ha parlato così a TuttomercatoWeb della situazione in casa rossonera:

LE PAROLE DI GIUNTI SUL MILAN

“Spero solo riescano a trovare la quadra, peccato perché un po' di tempo fa la strada si era anche trovata, poi per vari motivi, che non conosco, sono state fatte altre scelte. I risultati di questa stagione sono figli di quelle”.

Si aspettava Allegri al Napoli?

"Non me lo aspettavo, ma se c'è un allenatore che può far bene dopo che c'è stato Conte quello è lui. Lo ha dimostrato alla Juventus e spero che possa fare bene anche a Napoli”.