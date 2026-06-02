M. Colombo: "Allegri dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte"

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Il disastro sportivo del Milan dell'ultima stagione è dovuto anche a guerre interne e faide tra Allegri e Ibrahimovic: Monica Colombo ne parla così