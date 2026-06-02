M. Colombo: "Allegri dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte"

M. Colombo: "Allegri dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte"MilanNews.it
Oggi alle 00:40News
di Manuel Del Vecchio
Il disastro sportivo del Milan dell'ultima stagione è dovuto anche a guerre interne e faide tra Allegri e Ibrahimovic: Monica Colombo ne parla così

Sembra passato chissà quanto tempo, ma poco più di una settimana fa il Milan perdeva la partita di San Siro contro il Cagliari e di conseguenza l'accesso alla prossima Champions League. Il finale di campionato dei rossoneri è stato negativo come poche altre volte nella storia. Il clima teso attorno al club, tra faide interne e litigi continui, ha condizionato senza dubbio la squadra, che è scesa in campo praticamente sempre senza mordente nelle ultime 10 partite del tornero.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24 parla di come Allegri abbia comunque provato a tenere lo spogliatoio protetto da ingerenze esterne.

SPOGLIATOIO MILAN, LE DICHIARAZIONI DI MONICA COLOMBO

"Credo che Allegri abbia tentato di isolare il gruppo a Milanello dai veleni esterni. Nel momento della riunione in cui dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte".