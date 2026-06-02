M. Colombo: "Allegri dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte"
Sembra passato chissà quanto tempo, ma poco più di una settimana fa il Milan perdeva la partita di San Siro contro il Cagliari e di conseguenza l'accesso alla prossima Champions League. Il finale di campionato dei rossoneri è stato negativo come poche altre volte nella storia. Il clima teso attorno al club, tra faide interne e litigi continui, ha condizionato senza dubbio la squadra, che è scesa in campo praticamente sempre senza mordente nelle ultime 10 partite del tornero.
Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24 parla di come Allegri abbia comunque provato a tenere lo spogliatoio protetto da ingerenze esterne.
SPOGLIATOIO MILAN, LE DICHIARAZIONI DI MONICA COLOMBO
"Credo che Allegri abbia tentato di isolare il gruppo a Milanello dai veleni esterni. Nel momento della riunione in cui dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte".
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