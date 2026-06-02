Bucciantini: "I tifosi del Milan ne stanno ascoltando un po’ troppe. Leao, non dire cose che feriscono un popolo!"

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Sorpresa, poi grande delusione e amarezza. La storia tra il Milan e Leao rischia di finire con quelle dichiarazioni improvvise di Rafa, pronunciate con grande leggerezza ad un evento pubblicitario di un suo brand. Il portoghese ha detto con serenità che per lui il rapporto col club rossonero è giunto al termine, e l'ha detto come se fosse la cosa più normale del mondo. Marco Bucciantini, ospite a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, commenta così l'intera vicenda.

LEAO CHIEDE LA CESSIONE, IL COMMENTO DI MARCO BUCCIANTINI

"Qui bisogna mettersi accanto a quella comunità, quel popolo che sta assistendo a qualcosa di molto strano: da un giorno all’altro, per un gol non fatto, azzerata tutta la società. E in questo vuoto entrano anche dichiarazioni di un ragazzo che non può andarsene così. Può manifestare alla società, quando sarà ricostruita, questa esigenza, ma non è giusto. I tifosi del Milan ne stanno ascoltando un po’ troppe. L’ultima partita ha condannato la stagione, l’ha fatta piegare tutta da una parte. È stata una stagione completamente allacciata ai risultati, è stato deciso che fosse così anche in quel modo di interpretarla. E dall’indomani non hanno più niente. Hanno bisogno di speranza. Non posso chiedere a Leao una cosa che non vuol dire. Ma posso chiedergli di non dire una cosa che ferisce un popolo che comunque l’ha tifato per tanti anni”.