Serena duro con Leao: “Grande incompiuto, ha dato pochissimo al Milan è giusto che se ne vada”

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Aldo Serena ha definito Leao un incompiuto e ha affermato che è giusto che se ne vada dal Milan perché ha dato molto poco ai rossoneri.