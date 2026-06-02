Serena duro con Leao: “Grande incompiuto, ha dato pochissimo al Milan è giusto che se ne vada”

Serena duro con Leao: “Grande incompiuto, ha dato pochissimo al Milan è giusto che se ne vada”MilanNews.it
Oggi alle 00:20News
di Andrea La Manna
Aldo Serena ha definito Leao un incompiuto e ha affermato che è giusto che se ne vada dal Milan perché ha dato molto poco ai rossoneri.

È tornato su Sky il grande classico dell’estate riguardo la finestra dei trasferimenti ovvero Calciomercato - L’originale. Tra i vari ospiti presenti questa sera c’era anche Aldo Serena, nota seconda voce in telecronaca ed ex bomber di varie squadre di Serie A. 

Emerso il tema di Leao e del suo annuncio in merito alla sua volontà di lasciare i rossoneri, l’ex bomber di Milan, Inter e Juventus ha commentato così:
“È stato un grande incompiuto e ha prevenuto la scelta della società. Lui ha dato molto poco al Milan ed è giusto che se ne vada”.