Serena duro con Leao: “Grande incompiuto, ha dato pochissimo al Milan è giusto che se ne vada”
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Aldo Serena ha definito Leao un incompiuto e ha affermato che è giusto che se ne vada dal Milan perché ha dato molto poco ai rossoneri.
È tornato su Sky il grande classico dell’estate riguardo la finestra dei trasferimenti ovvero Calciomercato - L’originale. Tra i vari ospiti presenti questa sera c’era anche Aldo Serena, nota seconda voce in telecronaca ed ex bomber di varie squadre di Serie A.
Emerso il tema di Leao e del suo annuncio in merito alla sua volontà di lasciare i rossoneri, l’ex bomber di Milan, Inter e Juventus ha commentato così:
“È stato un grande incompiuto e ha prevenuto la scelta della società. Lui ha dato molto poco al Milan ed è giusto che se ne vada”.
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