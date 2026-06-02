Sabatini avvisa il Milan: “Mentre in società non succede niente, i giocatori lanciano messaggi di addio”

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Sandro Sabatini sottolinea che al Milan i giocatori stanno lanciando dei messaggi più o meno espliciti di voler andare via, vedi Modric, Pulisic, Leao e Rabiot e che nel frattempo al Milan non sta succedendo niente.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la situazione attuale in casa Milan che, ad oggi, non ha ancora individuato i nuovi dirigenti e il nuovo allenatore. Queste le sue parole.

"Scusate, ma che sta succedendo al Milan? Al Milan non sta accadendo assolutamente niente perché da una settimana a questa parte, dalla famosa lettera di licenziamento in tronco per allenatore, direttore sportivo, amministratore legato e capo dello scout, al Milan non è successo niente. Nel frattempo però i giocatori in maniera molto libera si sono lanciati in messaggi tipo l'ultimo di Pulsic che ha lasciato intuire che essendo anche a scadenza di contratto non sa bene che cosa fare del proprio futuro. Peraltro lo stesso messaggio che in maniera un po' più genuina, anche se controversa, aveva lanciato anche eh Leao, il professionista serio che è Modric, ha lasciato intuire che lui comunque ha il contratto scaduto e quindi è libero di tornare al Real Madrid dove lo riaccolgono a braccia aperte, se nello staff oppure da dirigente ancora non si sa. E poi c'è Rabot che sta zitto perché è un professionista serio, ma tutti fanno due più due, dicono come Allegri se l'era portato al Milan, così Allegri magari vorrà portarselo al Napoli con reciproca soddisfazione".